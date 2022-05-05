Санкции против РФ снимут только с согласия Украины. В Кремле это еще не поняли – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные санкции против России не будут сниматься без согласия Украины. Об этом он сказал в интервью журналу Stern, текст которого в четверг был опубликован на сайте канцлера.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Шольц считает, что Владимир Путин хочет захватить восточные области Украины и юг. "Потом, возможно, должна появиться новая линия столкновения, и в определенный момент пушки умолкнут. Это не будет окончательным решением!" – подчеркнул он.
"Путину видится навязанный украинцам мир. Но ему придется договариваться. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по договоренности с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли", – заявил Шольц.
Он добавил, что санкции могут иметь разрушительные последствия для России.
По словам Шольца, Путин пытается силой расширить границы России, чтобы восстановить ее былое величие в изменяющемся мире. Цель же союзников Украины – сделать так, чтобы она смогла защитить свою территориальную целостность и суверенитет.
- Россия находится под беспрецедентными экономическими санкциями из-за нападения на Украину. Ограничения против РФ ввели даже ранее нейтральная Швейцария и Новая Зеландия, которая никогда не вводила санкции без резолюции ООН.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что санкции против России не будут сняты до тех пор, пока она не заключит мир на условиях Украины.
Комментарии