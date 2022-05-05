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Санкции против РФ снимут только с согласия Украины. В Кремле это еще не поняли – Шольц

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05.05.2022, 18:01
Санкции против РФ снимут только с согласия Украины. В Кремле это еще не поняли – Шольц - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные санкции против России не будут сниматься без согласия Украины. Об этом он сказал в интервью журналу Stern, текст которого в четверг был опубликован на сайте канцлера.

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Шольц считает, что Владимир Путин хочет захватить восточные области Украины и юг. "Потом, возможно, должна появиться новая линия столкновения, и в определенный момент пушки умолкнут. Это не будет окончательным решением!" – подчеркнул он.

"Путину видится навязанный украинцам мир. Но ему придется договариваться. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по договоренности с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли", – заявил Шольц.

Он добавил, что санкции могут иметь разрушительные последствия для России.

По словам Шольца, Путин пытается силой расширить границы России, чтобы восстановить ее былое величие в изменяющемся мире. Цель же союзников Украины – сделать так, чтобы она смогла защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

  • Россия находится под беспрецедентными экономическими санкциями из-за нападения на Украину. Ограничения против РФ ввели даже ранее нейтральная Швейцария и Новая Зеландия, которая никогда не вводила санкции без резолюции ООН.
  • Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что санкции против России не будут сняты до тех пор, пока она не заключит мир на условиях Украины.
Андрей Водяный
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Германия война санкции против рф олаф шольц
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