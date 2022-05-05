Санкции против РФ снимут только с согласия Украины. В Кремле это еще не поняли – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные санкции против России не будут сниматься без согласия Украины. Об этом он сказал в интервью журналу Stern, текст которого в четверг был опубликован на сайте канцлера.

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Шольц считает, что Владимир Путин хочет захватить восточные области Украины и юг. "Потом, возможно, должна появиться новая линия столкновения, и в определенный момент пушки умолкнут. Это не будет окончательным решением!" – подчеркнул он.

"Путину видится навязанный украинцам мир. Но ему придется договариваться. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по договоренности с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли", – заявил Шольц.

Он добавил, что санкции могут иметь разрушительные последствия для России.

По словам Шольца, Путин пытается силой расширить границы России, чтобы восстановить ее былое величие в изменяющемся мире. Цель же союзников Украины – сделать так, чтобы она смогла защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

Россия находится под беспрецедентными экономическими санкциями из-за нападения на Украину. Ограничения против РФ ввели даже ранее нейтральная Швейцария и Новая Зеландия, которая никогда не вводила санкции без резолюции ООН.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что санкции против России не будут сняты до тех пор, пока она не заключит мир на условиях Украины.

Андрей Водяный

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