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Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько потребуется – глава МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 19:38
Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько потребуется – глава МИД Германии - Фото
Фото: EPA

Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько потребуется для самообороны, заявила в воскресенье глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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"Мы едины в том, что не имеем права ослаблять – и не будем ослаблять – наши национальные усилия, прежде всего в военной поддержке. Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", – сказала Бербок после неформального заседания министров иностранных дел НАТО, которое проходило в Берлине.

На этой встрече, рассказала Бербок, министры тщательно проанализировали ход российско-украинской войны и обсудили, чем еще можно помочь украинскому народу.

Она заверила, что НАТО полностью находится на стороне Украины.

  • В апреле президент США Джо Байден заверил, что Штаты смогут поставлять Украине вооружение в течение длительного времени. Он также заявил, что США будут добиваться сохранения единства по вопросу помощи Украине и противостоянию России.
Андрей Водяный
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война нато Анналена Бербок
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