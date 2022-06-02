"Украина должна победить". Глава МИД Германии уточнила осторожные слова Шольца о войне
Украина должна победить в войне с Россией, а РФ – понести стратегическое поражение. Об этом в эфире ZDF заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Бербок попросили уточнить, что значит осторожная формулировка канцлера Германии Олафа Шольца, который неоднократно повторял – "Россия не должна победить".
"То, что говорит канцлер, правда. Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Она хочет разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть – значит: Украина должна победить", – ответила она.
Журналисты же отмечают, что осторожные слова Шольца ранее раскритиковал лидер немецкого оппозиционного ХДС Фридрих Мерц. Он недоумевал, почему канцлер не мог просто сказать: "Украина должна победить".
- Вчера Шольц анонсировал передачу Украине современных немецких ПВО IRIS-T.
- Однако Бербок уточнила, что на развертывание комплексов уйдут месяцы. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник надеется, что это ПВО смогут применять в октябре.
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