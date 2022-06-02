"Украина должна победить". Глава МИД Германии уточнила осторожные слова Шольца о войне

Украина должна победить в войне с Россией, а РФ – понести стратегическое поражение. Об этом в эфире ZDF заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Бербок попросили уточнить, что значит осторожная формулировка канцлера Германии Олафа Шольца, который неоднократно повторял – "Россия не должна победить".

"То, что говорит канцлер, правда. Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Она хочет разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть – значит: Украина должна победить", – ответила она.

Журналисты же отмечают, что осторожные слова Шольца ранее раскритиковал лидер немецкого оппозиционного ХДС Фридрих Мерц. Он недоумевал, почему канцлер не мог просто сказать: "Украина должна победить".

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Марк Сировой

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