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В Берлине заговорили о новой стратегии Путина: Украине нужно больше оружия, чем давали

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 08:51
В Берлине заговорили о новой стратегии Путина: Украине нужно больше оружия, чем давали - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала проверить, "все ли мы делаем", чтобы Украина имела в распоряжении необходимое для противостояния России вооружение. Ее слова на канале ARD приводит Тagesspiegel.

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Президент РФ Владимир Путин предполагал, сказала она, что сможет "быстро и жестоко вторгнуться, а затем сокрушить Украину", но "сейчас он видит, что это не работает – и его стратегия уже рассчитана на долгосрочную перспективу".

А это означает, сказала она, что Украине нужно "больше поставок оружия, чем мы делали до сих пор".

"Теперь мы должны проверить, действительно ли мы обеспечиваем все для [противостояния] этой новой стратегии, чтобы Украина могла продолжать защищать себя", – пояснила Бербок.

Издание отметило, что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба ранее "ясно дал понять", что для эффективного противостояния оккупантам ВСУ "прежде всего нужна артиллерия, ПВО и дроны".

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Она считает, что сейчас Путин "пытается завоевать Донбасс", и если ему это удастся, "он сможет навсегда закрепиться в регионе и предположить, что ЕС устанет от войны".

"Кремль реорганизует свои войска в этой ситуации. Мы также должны поддерживать Украину таким образом, чтобы у нас была выносливость. Это означает продолжать поставлять оружие", - сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии предупредила о сценарии, в котором Россия "начнет тянуть время" после частичного успеха на фронте: "На этот раз игра чрезвычайно опасна. <...> Крайне важно продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить этот сценарий. Я могу понять, что некоторые люди подумают: "да, если пушки ненадолго замолкнут, все опять будет хорошо". Но потом произойдет "опять ничего хорошего".

"Потому что отсутствие насилия не ведет к миру и свободе", – сказала она и добавила, что декларируемая цель Кремля не изменилась – это по-прежнему "имперское безумие: полностью захватить Украину".

"Мы будем защищать Украину, продолжать стоять на вашей стороне", – заверила Бербок.

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Евгений Пилипенко
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Германия война пво артиллерия военная помощь Анналена Бербок
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