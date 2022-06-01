В Берлине заговорили о новой стратегии Путина: Украине нужно больше оружия, чем давали
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала проверить, "все ли мы делаем", чтобы Украина имела в распоряжении необходимое для противостояния России вооружение. Ее слова на канале ARD приводит Тagesspiegel.
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Президент РФ Владимир Путин предполагал, сказала она, что сможет "быстро и жестоко вторгнуться, а затем сокрушить Украину", но "сейчас он видит, что это не работает – и его стратегия уже рассчитана на долгосрочную перспективу".
А это означает, сказала она, что Украине нужно "больше поставок оружия, чем мы делали до сих пор".
"Теперь мы должны проверить, действительно ли мы обеспечиваем все для [противостояния] этой новой стратегии, чтобы Украина могла продолжать защищать себя", – пояснила Бербок.
Издание отметило, что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба ранее "ясно дал понять", что для эффективного противостояния оккупантам ВСУ "прежде всего нужна артиллерия, ПВО и дроны".
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Она считает, что сейчас Путин "пытается завоевать Донбасс", и если ему это удастся, "он сможет навсегда закрепиться в регионе и предположить, что ЕС устанет от войны".
"Кремль реорганизует свои войска в этой ситуации. Мы также должны поддерживать Украину таким образом, чтобы у нас была выносливость. Это означает продолжать поставлять оружие", - сказала Бербок.
Министр иностранных дел Германии предупредила о сценарии, в котором Россия "начнет тянуть время" после частичного успеха на фронте: "На этот раз игра чрезвычайно опасна. <...> Крайне важно продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить этот сценарий. Я могу понять, что некоторые люди подумают: "да, если пушки ненадолго замолкнут, все опять будет хорошо". Но потом произойдет "опять ничего хорошего".
"Потому что отсутствие насилия не ведет к миру и свободе", – сказала она и добавила, что декларируемая цель Кремля не изменилась – это по-прежнему "имперское безумие: полностью захватить Украину".
"Мы будем защищать Украину, продолжать стоять на вашей стороне", – заверила Бербок.
- 10 мая она заявила о необходимости отказа от российских энергоресурсов "до нуля и навсегда".
- 18 мая глава МИД ФРГ отметила, что Путин сознательно ведет "зерновую войну" против мира.
- 25 мая Бербок сказала, что Запад не должен допускать "усталости от войны" в Украине. Ранее она заверяла, что страны НАТО будут помогать Украине "столько, сколько потребуется".
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