Бербок заявила о необходимости отказа от российских энергоресурсов "до нуля" и навсегда

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости отказаться от российских энергоресурсов "до нуля" и навсегда. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрией Кулебой.

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"Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасности, если для агрессора судьба его народа абсолютно безразлична. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей до нуля. И навсегда", – заявила Бербок.

Она добавила, что нельзя изменить географию Европы, но после 24 февраля не может быть никакого взаимопонимания с Россией, и нельзя отступать ни на один шаг от санкций и того пути, по которому идет Украина.

Сегодня в Украину приехали министры иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналена Бербок и Вопке Хукстра: они посетили Бучу и Ирпень.

Бербок сообщила, что Германия на днях начнет обучать украинских военнослужащих обращаться с гаубицами, поставки которых обеспечат Нидерланды и ФРГ.

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Оксана Житнюк

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