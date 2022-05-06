Кулеба – противникам нефтяного эмбарго: Вы не знаете, где будет Европа в конце 2023 года

Страны, которые выступают против или пытаются отсрочить введение эмбарго на российскую нефть, занимают ошибочную позицию, так как в условиях нынешней войны неизвестно, что будет с Европой через один или два года. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе сегодняшней пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии.

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Кулеба подчеркнул, что ключевым проблемным вопросом шестого пакета санкций против РФ является нефтяное эмбарго, и некоторые страны выступают либо против эмбарго как такового, либо за то, чтобы не вводить его как можно дольше.

"Среди этих стран есть те, которые очень много сделали для Украины, которые мы очень ценим, любим и понимаем их сложную ситуацию. Есть там и страна, которая, к сожалению, торпедирует весь шестой пакет и тему нефтяного эмбарго, чтобы сохранить свои отношения с Россией", – сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что сама позиция отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года является ошибочной.

"Вы не знаете, где будет Европа в конце 2023 года. Задача сейчас думать не об этом, а о том, как помочь Украине как можно быстрее выиграть войну, чтобы остановить Россию. А для этого нефтяное эмбарго должно быть введено сейчас", – заявил глава МИД.

Он добавил, что когда некоторые страны одной рукой помогают Украине, а другой рукой платят миллиарды за газ и нефть из РФ, финансируя тем самым российскую военную машину, то Украина все равно выиграет эту войну, но заплатит намного большую цену – жизнями людей, разрушением экономики. И в итоге страны ЕС будут финансировать в еще больших объемах восстановление Украины.

"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией исполнять роль троянского коня в ЕС и прикрываться своими энергетическими интересам, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что он сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил Кулеба.

Глава МИД еще раз призвал ЕС как можно быстрее ввести полное нефтяное эмбарго и немедленно перейти к рассмотрению газового эмбарго.

Начиная с февраля 2022 года Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.

Шестой пакет санкций ожидается со дня на день.

По данным Bloomberg, шестой пакет обновлен в части нефтяного эмбарго: изменения дают Венгрии и Словакии лишний год на отказ от российской нефти и добавляют Чехию в список стран, которые получат отсрочку.

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Оксана Житнюк

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