Шестой пакет санкций против России будет состоять из четырех частей – фон дер Ляйен

Шестой пакет санкций против России будет состоять из четырех частей. Об этом на заседании Европейского парламента рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Во-первых, планируется ввести санкции против российских офицеров и других лиц, причастных к военным преступлениям в Буче. "Мы знаем, кто вы. И вы будете нести ответственность", – заявила фон дер Ляйен.

Во-вторых, от SWIFT планируется отключить Сбербанк, крупнейший банк России, и еще два крупных финучреждения. По данным Politico, речь идет о Московском кредитном банке и Россельхозбанке, которые входят в число системно важных для российского финансового рынка.

Третий элемент шестого пакета санкций – запрет на вещание для трех крупных российских телерадиокомпаний, которые "агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду".

"И, наконец, мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет непросто, но мы должны над этим работать. Мы должны позаботиться о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, дабы усилить давление на Россию, минимизируя влияние на наши экономики", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз хочет победы Украины в этой войне.

С момента признания Россией "независимости" оккупированных ею территорий на Донбассе и начала полномасштабной войны против Украины Евросоюз ввел пять пакетов санкций против РФ, последний из них – в начале апреля.

Первый пакет, введенный еще до вторжения, предусматривал индивидуальные санкции, ограничение доступа к финансовому рынку ЕС, запрет экономических связей с ОРДЛО.

Второй – санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, членов Государственной думы, а также экономические санкции против ряда российских компаний и учреждений.

Третий пакет санкций был одним из наибольших. В него входило закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, запрет трансакций с российским центробанком, отключение от SWIFT семи российских банков, запрет вещания Russia Today и Sputnik, индивидуальные и экономические санкции против Беларуси.

Четвертый пакет санкций запрещает какие-либо операции с отдельными госпредприятиями военно-промышленного комплекса, импорт металлургической продукции, новые инвестиции в энергетический сектор, экспорт товаров роскоши.

В пятый пакет санкций вошли эмбарго ЕС на импорт угля, запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и закрытие доступа к портам ЕС российским судам.

Андрей Водяный

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