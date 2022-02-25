ЕС принял санкции против Путина с Лавровым и готовит новые – глава МИД Латвии

Европейский союз принял санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова за нападение России на Украину. Об этом написал в Тwitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, предусматривающий замораживание активов президента России и ее министра иностранных дел", – написал он.

По его словам, сейчас готовится третий пакет санкций.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.