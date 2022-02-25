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ЕС принял санкции против Путина с Лавровым и готовит новые – глава МИД Латвии

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 19:00
ЕС принял санкции против Путина с Лавровым и готовит новые – глава МИД Латвии - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Европейский союз принял санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова за нападение России на Украину. Об этом написал в Тwitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, предусматривающий замораживание активов президента России и ее министра иностранных дел", –  написал он.

По его словам, сейчас готовится третий пакет санкций.

Марк Сировой
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санкции война ЕС владимир путин Сергей Лавров
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