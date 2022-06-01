"Для усиления позиции на переговорах". Байден заявил: США дадут Украине ракетные системы

Президент США Джо Байден принял решение предоставить Украине ракетные системы и боеприпасы к ним, чтобы усилить позицию Киева на переговорах с Москвой. Об этом Байден написал в колонке для The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден процитировал президента Владимира Зеленского, который сказал, что в конечном итоге война Украины и России "окончательно закончится только дипломатическим путем". "Каждые переговоры отражают ситуацию на полях", – написал президент США, отметил, что именно поэтому Соединенные Штаты оперативно направили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров.

"Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине", – написал Байден.

Он пообещал, что США продолжат сотрудничество с союзниками и партнерами по санкциям против России, самым жестким из когда-либо введенных в отношении крупной экономики.

"Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы", – написал Байден.

Читайте также: США дадут Украине ракеты для поражения целей на расстоянии более 60 км – WSJ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.