Резников: Если в новой стратегии НАТО не будет Украины, документ будет "мертв по прибытии"
Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина должна стать частью новой оборонной стратегии НАТО на следующие 10 лет, так как в противном случае, по его мнению, документ будет "мертв по прибытии" и даст зеленый свет диктаторам. Об этом он написал в своей колонке для Atlantic Council.
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"Если в новой стратегической концепции НАТО не будет четкого места для Украины, документ будет оторван от сегодняшних реалий безопасности и мертв по прибытии. Это было бы победой инертности и зеленым светом для таких диктаторов, как Путин, для проведения агрессивной внешней политики. Весь мир станет гораздо более опасным местом", – считает Резников.
Глава Минобороны отметил, что к тому времени, когда в Испании начнется саммит НАТО, полномасштабное вторжение России в Украину будет идти уже пятый месяц. Министр подчеркнул, что вторжение уже обошлось украинскому народу "ошеломляюще дорого" и изменило геополитический ландшафт.
"Демонстрируя сильное лидерство, члены НАТО могут решить исход войны и определить будущее глобальной безопасности", – отметил Резников.
Он также заявил, что другие ключевые международные институты уже показали свою неэффективность. Российский ракетный обстрел Киева в апреле во время визита генсека ООН, по мнению Резникова, "был задуман как демонстрация открытого неуважения к ООН".
"Ясно, что Совет безопасности ООН неспособен поддерживать мир, пока один из его постоянных членов сохраняет право вето при совершении геноцида в Украине", – заявил министр.
ОБСЕ, по мнению министра, тоже потерпела "серьезную утрату легитимности" после 24 февраля.
"Если эти институты не подвергнутся радикальной реформе, они исчезнут", – считает Резников.
- 15 мая Bloomberg сообщал, что НАТО может признать поведение РФ "прямой угрозой" в новом стратегическом документе Альянса, который будет принят в Мадриде в июне 2022-го.
- По мнению Резникова, Украина должна стать частью новой оборонной стратегии НАТО на следующие 10 лет, так как "Кремль не отлетит в космос".
- По данным испанских СМИ, Украине будет направлено официальное приглашение принять участие в мадридском саммите НАТО, хотя о присутствии президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, потому что это зависит от развития войны и его возможностей покинуть страну.
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