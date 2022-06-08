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"Разве что чуда". Кулеба поделился ожиданиями от саммита НАТО в Мадриде для Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 15:04
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает прорывных решений на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня, которые могли бы помочь Украине. Об этом он заявил на брифинге для журналистов. 

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По его словам, на саммите НАТО в Мадриде не ожидается мощных решений, которые Альянс может принять в пользу Украины или даже решений по безопасности в Черном море. 

"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, что таких решений нет. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО — это то, что там случится чудо. Буду очень счастлив, если ошибусь в своих ожиданиях", — сказал Кулеба. 

Министр резюмировал, что от саммита НАТО следует ожидать лишь слов поддержки и солидарности. 

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Дмитрий Гриниченко
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война нато кулеба
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