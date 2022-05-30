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Россия нарушила договор. НАТО имеет право размещать войска в Восточной Европе – замгенсека

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 05:18
Россия нарушила договор. НАТО имеет право размещать войска в Восточной Европе – замгенсека - Фото
Мирча Джоанэ (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

НАТО больше не связано прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе, поскольку Россия нарушила соглашения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в Вильнюсе, передает The Guardian.

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По словам Джоанэ, Москва лишила всякого содержания основополагающий акт НАТО-Россия, напав на Украину и прекратив диалог с альянсом.

В соответствии с основополагающим актом 1997 года, призванным перезагрузить отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, обе стороны согласились работать над предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу.

"Они приняли решения, взяли на себя обязательства не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, но они этого не делают. Так что я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России", – сказал Джоанэ.

По его словам, Россия фактически отошла от условий соглашения 1997 года.

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 и нашими союзниками", – заявил Джоанэ.

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Наталия Медведева
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нато восточная европа Мирча Джоанэ
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