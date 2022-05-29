Министр обороны Литвы: Россия представляет собой долгосрочную угрозу нашей безопасности

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Украина сейчас сдерживает агрессию РФ, но не стоит забывать уроки истории, так как "Россия представляет собой долгосрочную угрозу нашей безопасности". Об этом он сказал на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, передает Delfi.

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По словам Анушаускаса, путинское вторжение в Украину принципиально не изменило оборонную политику Литвы – оно просто доказало, что страна движется в правильном направлении.

Говоря о Вооруженных силах страны, литовский министр отметил, что уровень боеготовности сил повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Также усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников.



Анушаускас также отметил, что очень важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.



Министр сообщил, что Литва уже предоставила помощь Украине на более чем 100 млн евро и в основном это было летальное оружие.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия представляет собой долгосрочную угрозу нашей безопасности. Предстоящий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", — подчеркнул Анушаускас.

По данным Bloomberg, НАТО может признать поведение РФ "прямой угрозой" в новом стратегическом документе Альянса. Его планируют принять в июне в Мадриде.

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Оксана Житнюк

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