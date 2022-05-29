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"Альянс Джонсона". Литва еще не в курсе, но за усиление НАТО и защиту Украины на пути туда

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 08:13
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA-EFE/VALDEMAR DOVEIKO)

Литва пока не получала конкретных предложений о том, какой проект европейского альянса предлагает британский премьер Борис Джонсон. Об этом сообщил BNS литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит Delfi.

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Итальянская газета Corriere della Sera сообщила 27 мая, что Джонсон якобы предложил официальному Киеву создать "альтернативный международный альянс" с Британией, странами Балтии, Польшей и, возможно, позже Турцией.

Ландсбергис заявил, что сейчас актуально укреплять уже существующие союзы.

"Все же [нужно] усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать дверь, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО, ведь это самая серьезная гарантия безопасности в будущем", – сказал он.

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Друг Украины из Литвы подчеркнул, что до тех пор, пока Украина идет на пути в Альянс, союзники должны "помогать ей вступить в НАТО и потом иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО".

Евгений Пилипенко
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геополитика литва Борис Джонсон альянс альтернатива Габриэлюс Ландсбергис
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