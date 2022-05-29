"Альянс Джонсона". Литва еще не в курсе, но за усиление НАТО и защиту Украины на пути туда

Литва пока не получала конкретных предложений о том, какой проект европейского альянса предлагает британский премьер Борис Джонсон. Об этом сообщил BNS литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит Delfi.

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Итальянская газета Corriere della Sera сообщила 27 мая, что Джонсон якобы предложил официальному Киеву создать "альтернативный международный альянс" с Британией, странами Балтии, Польшей и, возможно, позже Турцией.

Ландсбергис заявил, что сейчас актуально укреплять уже существующие союзы.

"Все же [нужно] усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать дверь, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО, ведь это самая серьезная гарантия безопасности в будущем", – сказал он.

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Друг Украины из Литвы подчеркнул, что до тех пор, пока Украина идет на пути в Альянс, союзники должны "помогать ей вступить в НАТО и потом иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО".

12 мая 2022 года Джонсона спросили, смирятся ли с Путиным. Его ответ: "Нет. Никакой нормализации. Его нужно остановить". Британский премьер поддержал передачу ВСУ американских РСЗО.

19 мая Джонсон пообещал Зеленскому больше ПКР, дронов и артиллерии для ВСУ.

28 мая на Банковой заявили, что идея "альянса Джонсона пока что "на уровне информационной дискуссии, а не на уровне юридического диалога", но "очень продуктивна".

Евгений Пилипенко

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