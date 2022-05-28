Пока лишь идея, но продуктивная. Подоляк отреагировал на публикацию об "альянсе Джонсона"

Идея возможного альянса Великобритании, Украины, Польши и стран Балтии пока находится на уровне информационной дискуссии, а не на уровне юридического диалога. Но сами по себе такие идеи очень продуктивны. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net публикацию итальянской Corriere об идее британского премьера Бориса Джонсона создать подобный альянс.

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Он отметил, что практически все нынешние форматы глобальной безопасности показали свою неэффективность, инертность, чрезмерную забюрократизированность, а иногда их поведение "граничило с публичными проявлениями боязни".

По словам Подоляка, реальные агрессивные вызовы не получают немедленных продуманных действенных ответов – это провоцирует страны-агрессоры на расширение воинственных претензий, ужесточение риторики и военные вторжения.

"Россия ведь и завтра продолжит продавать только один тип своей политики – воинственный шантаж, прямые угрозы, военная экспансия", – сказал он.

Поэтому, отметил Подоляк, некоторые инициативные страны начинают задумываться над возможностью трансформации систем безопасности, ищут более эффективные и мобильные ответы на новые вызовы. Британия, по его словам, явно входит в перечень наиболее активных стран, которые реально озабочены поиском более действенных форматов безопасности.

"Тем не менее я бы все-таки повременил с оценками тех или иных инициатив, потому что пока все это находится, скорее, на уровне информационной дискуссии, а не на уровне практического юридического диалога. Идея, возможное направление движения, а не само движение", – сказал Подоляк.

При этом он считает, что "такие идеи чрезвычайно продуктивны". По его словам, такие идеи:

– обозначают ряд стран, которые более адаптированы к новым рискам и заинтересованы в конкретике, а не в привычных саммитах/разговорах;

– заставляют традиционные форматы безопасности "выходить из сонных царств" и думать над собственной трансформацией. "Меняйся или исчезай" – полагаю, именно таков лозунг сегодня применим ко всей глобальной системе безопасности", – подытожил Подоляк.

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Марк Сировой

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