Украине не стоит обещать быстрое членство в Евросоюзе – Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что Украине не надо давать пустых обещаний о скором вступлении в Евросоюз.

"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний", – сказала Бербок во время выступления в университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере, оценивая перспективы получения Украиной членства в ЕС, передает Spiegel.

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Министр признала, что Украина "принадлежит к европейскому дому", но обещание принять Украину в Евросоюз не означает, что этот процесс будет проходить быстро.

По мнению Бербок, остается неясным, когда Украина может стать членом Евросоюза, принимая во внимание продолжающуюся военную агрессию России.

После нападения России 24 февраля Украина потребовала быстрого вступления в Евросоюз и уже передала документы, которые могли бы стать основой для переговоров о вступлении.

Глава МИД Германии подчеркивает, что такая процедура обычно занимает годы.

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Роман Брыль

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