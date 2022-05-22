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В МИД Франции назвали вступление Украины в ЕС перспективой 15-20 лет

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 18:15
В МИД Франции назвали вступление Украины в ЕС перспективой 15-20 лет - Фото
Фото: EPA

Правительство Франции считает, что Украина сможет вступить в Европейский Союз не ранее чем через 15-20 лет. Об этом сказал Клеман Бон, министр-делегат по делам Европы во французском МИДе, в эфире Radio J.

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"Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина присоединится к Евросоюзу через шесть месяцев или через год-два, вы говорите неправду. Речь идет, наверное, о 15 или 20 годах – это займет много времени", – сказал он.

Между тем, подчеркнул Бон, Украина могла бы войти в новое европейское политическое сообщество, предложенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

  • 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине потребуются годы, если не десятилетия, прежде чем она сможет стать членом Евросоюза. Он предложил создать для Украины и других соседей ЕС альтернативный вариант евроинтеграции в виде новой политической платформы. Эти вопросы могут рассмотреть на саммите лидеров ЕС в конце июня.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина хочет получить полноценный статус кандидата в члены Европейского Союза, а не его суррогат.
  • 13 мая президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас тщетно пытается искать "выход для России" из ситуации, сложившейся с ее неудачными военными действиями против Украины.
Андрей Водяный
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вступление в ЕС евросоюз франция клеман бон
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