Украине не нужны "суррогаты" статуса кандидата в ЕС – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить полноценный статус кандидата в члены Европейского Союза, а не его суррогат. Об этом он написал в Twitter.

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"Стратегическая неопределенность относительно европейской перспективы Украины, которую практикуют некоторые европейские столицы в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это лишь подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев", – заявил Кулеба.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

Министр не указывает прямо, к кому обращено это сообщение.

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине понадобятся годы, если не десятилетия, прежде чем она сможет стать членом Евросоюза. Он предложил создать для Украины и других соседей ЕС альтернативный вариант евроинтеграции в виде новой политической платформы. Этот вопрос могут рассмотреть на саммите лидеров ЕС в конце июня.

13 мая президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас тщетно пытается искать "выход для России" из ситуации, сложившейся с ее неудачными военными действиями против Украины.

Андрей Водяный

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