UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украине не нужны "суррогаты" статуса кандидата в ЕС – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 12:12
Украине не нужны
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить полноценный статус кандидата в члены Европейского Союза, а не его суррогат. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Стратегическая неопределенность относительно европейской перспективы Украины, которую практикуют некоторые европейские столицы в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это лишь подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев", – заявил Кулеба.

Министр не указывает прямо, к кому обращено это сообщение.

  • 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине понадобятся годы, если не десятилетия, прежде чем она сможет стать членом Евросоюза. Он предложил создать для Украины и других соседей ЕС альтернативный вариант евроинтеграции в виде новой политической платформы. Этот вопрос могут рассмотреть на саммите лидеров ЕС в конце июня.
  • 13 мая президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас тщетно пытается искать "выход для России" из ситуации, сложившейся с ее неудачными военными действиями против Украины.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС МИД евросоюз дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 