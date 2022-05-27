"Альтернатива ЕС". Джонсон хочет альянс с Украиной, Польшей и странами Балтии – Corriere
По данным крупнейшей итальянской газеты Corriere, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс с Украиной, Польшей, странами Балтии и, возможно, Турцией.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что Джонсон предлагает альтернативу ЕС – новую систему политических, экономических и военных союзов, в которую войдут страны, недовольные Брюсселем и ответом Германии на военную агрессию России.
Эта модель предполагает включить в альянс Британию в роли лидера, а также Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, Турцию на более позднем этапе.
Источники за пределами Лондона говорят, что это должен быть "союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы".
Читайте также: Путина нельзя умиротворить. Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины – Трасс
По словам источников, знакомых с переговорами, Джонсон занимается этой идеей больше месяца и представил ее президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в начале апреля. После возвращения британского премьера переговоры продолжились, а предложения Великобритании Украине становятся все более настойчивыми, пишут журналисты.
Киев пока не занял позиции по британской идее, но и не остановил ее в зародыше, отмечают в издании. Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, на котором Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС. Однако если этот статус ей не предоставят, Киев может более серьезно отнестись к предложению альтернативы от Джонсона.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.
- 17 февраля, за неделю до полномасштабного вторжения РФ, Украина с Польшей и Британией создали новый формат сотрудничества.
- После вторжения Украина подала заявку на вступление в ЕС и заявила, что рассчитывает на ускоренную процедуру.
- Однако в странах-лидерах ЕС – Франции и Германии – в последнее время стали звучать мнения, что быстрого вступления в ЕС не будет. Последний "прогноз" от МИД Франции: на членство Украины в ЕС может уйти до 20 лет.
- Британия, Польша и страны Балтии с начала полномасштабной войны являются одними из главных союзников Украины и оказывают ей помощь. Сейчас эти страны отбрасывают идею с умиротворением Кремля уступками.
Читайте также: Джонсон пообещал Зеленскому больше противокорабельных ракет, дронов и артиллерии для ВСУ
Комментарии