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"Альтернатива ЕС". Джонсон хочет альянс с Украиной, Польшей и странами Балтии – Corriere

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 10:52
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - ОП)

По данным крупнейшей итальянской газеты Corriere, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс с Украиной, Польшей, странами Балтии и, возможно, Турцией.

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Отмечается, что Джонсон предлагает альтернативу ЕС – новую систему политических, экономических и военных союзов, в которую войдут страны, недовольные Брюсселем и ответом Германии на военную агрессию России.

Эта модель предполагает включить в альянс Британию в роли лидера, а также Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, Турцию на более позднем этапе.

Источники за пределами Лондона говорят, что это должен быть "союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы".

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По словам источников, знакомых с переговорами, Джонсон занимается этой идеей больше месяца и представил ее президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в начале апреля. После возвращения британского премьера переговоры продолжились, а предложения Великобритании Украине становятся все более настойчивыми, пишут журналисты.

Киев пока не занял позиции по британской идее, но и не остановил ее в зародыше, отмечают в издании. Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, на котором Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС. Однако если этот статус ей не предоставят, Киев может более серьезно отнестись к предложению альтернативы от Джонсона.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Великобритания ЕС Борис Джонсон страны балтии альянс
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