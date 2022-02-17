Кулеба и Трасс официально объявили о новом формате Украина-Британия-Польша
Украина, Великобритания и Польша официально начинают новый трехсторонний формат сотрудничества. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.
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"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об основании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", – сказал Кулеба.
Министр заявил, что Британия и Польша будут стоять плечом к плечу с Украиной в защите суверенитета и территориальной целостности страны. Также глава МИД отметил, что Польша и Британия продолжат помогать Украине оборонять государство.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в рамках трехстороннего формата три страны:
- усилят сотрудничество по вопросам кибер- и энергетической безопасности, экономическое и торговое сотрудничество;
- будут координировать усилия по поддержке Крымской платформы;
- будут работать над укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.
Конкретики по поводу нового формата в МИД пока не сообщают.
- 22 января Трасс заявила, что Лондон хочет новых трехсторонних связей с Варшавой и Киевом.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией. Кулеба сообщил, что новый формат должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.
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