Кулеба и Трасс официально объявили о новом формате Украина-Британия-Польша

Украина, Великобритания и Польша официально начинают новый трехсторонний формат сотрудничества. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

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"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об основании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", – сказал Кулеба.

Министр заявил, что Британия и Польша будут стоять плечом к плечу с Украиной в защите суверенитета и территориальной целостности страны. Также глава МИД отметил, что Польша и Британия продолжат помогать Украине оборонять государство.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в рамках трехстороннего формата три страны:

- усилят сотрудничество по вопросам кибер- и энергетической безопасности, экономическое и торговое сотрудничество;

- будут координировать усилия по поддержке Крымской платформы;

- будут работать над укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.

Конкретики по поводу нового формата в МИД пока не сообщают.

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Оксана Житнюк

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