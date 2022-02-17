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Кулеба и Трасс официально объявили о новом формате Украина-Британия-Польша

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 18:32
Кулеба и Трасс официально объявили о новом формате Украина-Британия-Польша - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Philip Davali/ЕРА)

Украина, Великобритания и Польша официально начинают новый трехсторонний формат сотрудничества. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

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"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об основании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", – сказал Кулеба.

Министр заявил, что Британия и Польша будут стоять плечом к плечу с Украиной в защите суверенитета и территориальной целостности страны. Также глава МИД отметил, что Польша и Британия продолжат помогать Украине оборонять государство. 

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в рамках трехстороннего формата три страны:

- усилят сотрудничество по вопросам кибер- и энергетической безопасности, экономическое и торговое сотрудничество;

- будут координировать усилия по поддержке Крымской платформы;

- будут работать над укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.

Конкретики по поводу нового формата в МИД пока не сообщают.

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Оксана Житнюк
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Великобритания польша сотрудничество формат дмитрий кулеба альянс Лиз Трасс
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