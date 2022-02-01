Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей – Зеленский

Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

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"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе – между Украиной, Великобританией и Польшей", – заявил он.

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Марк Сировой

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