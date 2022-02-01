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Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 10:20
Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)

Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

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"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе – между Украиной, Великобританией и Польшей", – заявил он. 

Новость дополняется.... 

Марк Сировой
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Великобритания Украина польша союз
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