Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей – Зеленский
01.02.2022, 10:20
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)
Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.
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"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе – между Украиной, Великобританией и Польшей", – заявил он.
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