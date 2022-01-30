Глава МИД Великобритании: Олигархам Путина будет негде спрятаться от санкций

Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам будет негде спрятаться от британских санкций в случае нового вторжения РФ в Украину, не исключается конфискация их имущества в Великобритании. Об этом заявила Sky News британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

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По ее словам, не допустить вторжения – приоритет №1, и в ближайшую неделю будет представлено улучшенное законодательство о санкциях. Оно позволит Лондону нацеливаться на большее количество российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю.

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью… Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться", – сказала она.

Ожидается, что жесткий пакет санкций представят в британском парламенте в понедельник. Трасс не исключает, что он может включать конфискацию собственности российских олигархов в Великобритании.

"Ничего не исключается. Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", – сказала она.

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Трасс также отметила, что Великобритания тесно сотрудничает над жестким пакетом санкций с США и Евросоюзом, чтобы сделать ситуацию для России "очень, очень сложной".

В частности она заявила, что российско-немецкий газопровод Северный поток-2 должен быть остановлен в случае вторжения РФ.

"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе… Это трудное решение, которое мы все должны принять", – добавила Трасс.

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Марк Сировой

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