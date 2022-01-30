UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Великобритании: Олигархам Путина будет негде спрятаться от санкций

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 13:38
Глава МИД Великобритании: Олигархам Путина будет негде спрятаться от санкций - Фото
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам будет негде спрятаться от британских санкций в случае нового вторжения РФ в Украину, не исключается конфискация их имущества в Великобритании. Об этом заявила Sky News британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, не допустить вторжения – приоритет №1, и в ближайшую неделю будет представлено улучшенное законодательство о санкциях. Оно позволит Лондону нацеливаться на большее количество российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю.

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью… Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться", – сказала она.

Ожидается, что жесткий пакет санкций представят в британском парламенте в понедельник. Трасс не исключает, что он может включать конфискацию собственности российских олигархов в Великобритании.

"Ничего не исключается. Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", – сказала она.

Читайте также: "Четкий сигнал Кремлю". Джонсон приказал войскам готовиться к развертыванию в Европе

Трасс также отметила, что Великобритания тесно сотрудничает над жестким пакетом санкций с США и Евросоюзом, чтобы сделать ситуацию для России "очень, очень сложной".

В частности она заявила, что российско-немецкий газопровод Северный поток-2 должен быть остановлен в случае вторжения РФ.

"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе… Это трудное решение, которое мы все должны принять", – добавила Трасс.

Читайте также: Британия готовит ужесточение санкций против России: не исключает "удар" и по Путину

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции владимир путин вторжение олигархи мид великобритании Лиз Трасс войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 