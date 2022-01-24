Людям в России нужно понимать: вторжение в Украину может стать "новой Чечней" – Джонсон
Вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении, которое предшествовало объявлению британского МИД об отзыве части сотрудников из Украины, передает The Telegraph.
Джонсон предупредил, что российское вторжение в Украину станет "болезненным, жестоким и кровопролитным делом" для президента России Владимира Путина.
"Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", – сказал британский премьер.
Джонсон подчеркнул, что Великобритания лидирует в создании пакета экономических санкций против России.
Он добавил, что ситуация "довольно мрачная", но война не неизбежна.
"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", – заявил Джонсон и добавил, что Великобритания полностью поддерживает народ Украины.
- Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США, Великобритания и Австралия. В МИД считают такие решения "поспешными и проявлением чрезмерной предосторожности".
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