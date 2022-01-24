Людям в России нужно понимать: вторжение в Украину может стать "новой Чечней" – Джонсон

Вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении, которое предшествовало объявлению британского МИД об отзыве части сотрудников из Украины, передает The Telegraph.

Джонсон предупредил, что российское вторжение в Украину станет "болезненным, жестоким и кровопролитным делом" для президента России Владимира Путина.

"Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", – сказал британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания лидирует в создании пакета экономических санкций против России.

Он добавил, что ситуация "довольно мрачная", но война не неизбежна.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", – заявил Джонсон и добавил, что Великобритания полностью поддерживает народ Украины.

СПРАВКА. Первая чеченская война длилась с 1994 по 1996 гг. Вторая – с 1999 по 2009 гг. Россия захватила Чечню. Данные о погибших в этой войне в разных источниках сильно отличаются друг от друга. Российских военных, по официальным данным властей РФ, погибло около 6000. Со стороны чеченских партизан: по данным РФ, погибли 15 000 человек, по данным Шамиля Басаева – 3600 человек (до 2005 года). Amnesty International заявляло о гибели 25 000 мирных жителей Чечни.

Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США, Великобритания и Австралия. В МИД считают такие решения "поспешными и проявлением чрезмерной предосторожности".

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Наталия Медведева

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