Госдеп обязал семьи дипломатов и разрешил чиновникам выехать из посольства США в Украине

Госдеп приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

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Как сообщается, госслужащие могут выехать по желанию, их отъезд не является обязательным. Члены их семей должны выехать обязательно. Статус этого распоряжения пересмотрят не ранее чем через 30 дней.

Отмечается, такое решение принято как "особая предосторожность" из-за "постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан и других лиц, которые посещают или проживают в Украине". Также сообщается, что Госдеп ранее рекомендовал не путешествовать в Украину из-за COVID-19.

Что касается граждан США, то роль Госдепа – информировать их о развитии ситуации с безопасностью, что может предусматривать информацию о коммерческих вариантах отъезда.

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В посольстве напомнили: президент США Джо Байден заявил, что военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство США не сможет эвакуировать американских граждан в такой непредсказуемой ситуации. Поэтому граждане США должны самостоятельно планировать коммерческие варианты отъезда, если они решили покинуть страну.

В посольстве подчеркивают, что от России зависит, каким путем будет развиваться ситуация: диалог и дипломатия или эскалация и "массированные последствия". Если РФ выберет второй вариант, то ситуация вдоль границ, в оккупированных Крыму или части Донбасса "может ухудшиться без предупреждения".

При этом там заверили: поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается сильнее, чем когда-либо, что продемонстрировано началом поставок дополнительной военной помощи на $200 млн.

Там также заявили, что посольство в Киеве готово к резкому росту спроса на консульские услуги, и заявили: в течение последних месяцев посольство отдавало приоритет обработке американских паспортов и иммиграционных виз, включая случаи усыновления.

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Марк Сировой

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