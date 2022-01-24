UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп обязал семьи дипломатов и разрешил чиновникам выехать из посольства США в Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 06:57
Госдеп обязал семьи дипломатов и разрешил чиновникам выехать из посольства США в Украине - Фото
Фото: LIGA.net

Госдеп приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, госслужащие могут выехать по желанию, их отъезд не является обязательным. Члены их семей должны выехать обязательно. Статус этого распоряжения пересмотрят не ранее чем через 30 дней.

Отмечается, такое решение принято как "особая предосторожность" из-за "постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан и других лиц, которые посещают или проживают в Украине". Также сообщается, что Госдеп ранее рекомендовал не путешествовать в Украину из-за COVID-19.

Что касается граждан США, то роль Госдепа – информировать их о развитии ситуации с безопасностью, что может предусматривать информацию о коммерческих вариантах отъезда.

Читайте также: Блинкен ответил на призыв ввести санкции против РФ сейчас: Потеряете сдерживающий эффект

В посольстве напомнили: президент США Джо Байден заявил, что военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство США не сможет эвакуировать американских граждан в такой непредсказуемой ситуации. Поэтому граждане США должны самостоятельно планировать коммерческие варианты отъезда, если они решили покинуть страну.

В посольстве подчеркивают, что от России зависит, каким путем будет развиваться ситуация: диалог и дипломатия или эскалация и "массированные последствия". Если РФ выберет второй вариант, то ситуация вдоль границ, в оккупированных Крыму или части Донбасса "может ухудшиться без предупреждения".

При этом там заверили: поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается сильнее, чем когда-либо, что продемонстрировано началом поставок дополнительной военной помощи на $200 млн.

Там также заявили, что посольство в Киеве готово к резкому росту спроса на консульские услуги, и заявили: в течение последних месяцев посольство отдавало приоритет обработке американских паспортов и иммиграционных виз, включая случаи усыновления.

Читайте также: США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдеп эвакуация дипломаты вторжение войска россии посолсьтво сша
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 