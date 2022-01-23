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Блинкен ответил на призыв ввести санкции против РФ сейчас: Потеряете сдерживающий эффект

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 23:59
Блинкен ответил на призыв ввести санкции против РФ сейчас: Потеряете сдерживающий эффект - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсек США Энтони Блинкен ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ввести санкции против России уже сейчас, а не ждать возможного нового вторжения. Блинкен считает, что при таком сценарии будет утрачен "сдерживающий эффект". Об этом он сказал в интервью CNN, текст опубликован на сайте Госдепа.

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Журналистка напомнила, что Зеленский призывал США и Европу ввести санкции уже сейчас и задался вопросом, почему партнеры "ждут эскалации", и зачем нужны будут санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины.

Блинкен ответил – США "не ждут" и многое делают прямо сейчас для сдерживания российской агрессии. В частности, он напомнил о масштабной военной помощи Украине.

"Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций состоит в сдерживании российской агрессии. И поэтому, если они сработают сейчас, вы потеряете сдерживающий эффект", – сказал Блинкен.

По словам госсека, сейчас Штаты в том числе совместно с Европой работают над наращиванием масштабных последствий для России, учитывая расчеты президента РФ Владимира Путина, пытаясь сдерживать и разубеждать Москву от ведения агрессивных действий.

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Оксана Житнюк
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