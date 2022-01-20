США могут зеркально ответить на кибератаки России против Украины – Байден

Если Россия будет совершать кибератаки против Украины, то США могут ответить им тем же. Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.

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Один из журналистов попросил Байдена уточнить его же заявление, что ответ на агрессию РФ против Украины будет определяться в зависимости от действий России.

"Одно дело – определить, что они продолжают киберусилия. Что ж, в таком случае мы можем ответить тем же – киберусилиями", – ответил Байден.

После пресс-конференции спикер администрации Байдена Джен Псаки уточнила, что президент США осведомлен об обширном арсенале агрессивных действий РФ, в частности о кибератаках и военизированной тактике, передает пресс-служба Белого дома.

"Он (Байден. – Ред.) подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ", – добавила она.

Байден также на этой пресс-конференции пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом.

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Марк Сировой

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