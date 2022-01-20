США могут зеркально ответить на кибератаки России против Украины – Байден
Если Россия будет совершать кибератаки против Украины, то США могут ответить им тем же. Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Один из журналистов попросил Байдена уточнить его же заявление, что ответ на агрессию РФ против Украины будет определяться в зависимости от действий России.
"Одно дело – определить, что они продолжают киберусилия. Что ж, в таком случае мы можем ответить тем же – киберусилиями", – ответил Байден.
После пресс-конференции спикер администрации Байдена Джен Псаки уточнила, что президент США осведомлен об обширном арсенале агрессивных действий РФ, в частности о кибератаках и военизированной тактике, передает пресс-служба Белого дома.
"Он (Байден. – Ред.) подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ", – добавила она.
Байден также на этой пресс-конференции пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом.
- В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дия.
- В Минцифры заявили: доказательства указывают на причастность России. В Кремле это отрицают.
- Microsoft заявила, что вредоносным ПО были заражены десятки правительственных сетей. Оно замаскировано под программу-вымогатель, но на самом деле выводит устройства из строя. В Госспецсвязи подтвердили версию Microsoft.
Читайте также: Хакеры смогли взломать 70 правительственных сайтов, в том числе Дии. Как это получилось?
Комментарии