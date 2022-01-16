Кибератака. Минцифры заявило о доказательствах причастности РФ и предупредило о фейках

Министерство цифровой трансформации утверждает, что располагает доказательствами о причастности России к недавней крупной кибератаке на Украину. РФ может распространить фейки о ней, сообщает пресс-служба ведомства.

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"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", – говорится в сообщении.

В Минцифры считают, что эта кибератака – часть гибридной войны России. В ведомстве говорят, что РФ хочет не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу госсектора и подорвав доверие украинцев к власти.

В министерстве предупредили, что Россия может "вбросить фейки" об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" персональных данных украинцев.

В ведомстве призвали не поддаваться панике и заверили: госпортал и приложение Дія не хранят персональные данные украинцев – они "находятся под надежной защитой в госреестрах".

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Марк Сировой

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