Кибератака. Минцифры заявило о доказательствах причастности РФ и предупредило о фейках
Министерство цифровой трансформации утверждает, что располагает доказательствами о причастности России к недавней крупной кибератаке на Украину. РФ может распространить фейки о ней, сообщает пресс-служба ведомства.
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"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", – говорится в сообщении.
В Минцифры считают, что эта кибератака – часть гибридной войны России. В ведомстве говорят, что РФ хочет не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу госсектора и подорвав доверие украинцев к власти.
В министерстве предупредили, что Россия может "вбросить фейки" об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" персональных данных украинцев.
В ведомстве призвали не поддаваться панике и заверили: госпортал и приложение Дія не хранят персональные данные украинцев – они "находятся под надежной защитой в госреестрах".
- В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дія.
- В МИД намекнули, что за атакой могла стоять Россия. Это же предположили в Центре стратегических коммуникаций Минкульта. СБУ расследует возможную причастность РФ. 15 января в СНБО заявили, что за атакой могла стоять разведка Беларуси.
- В Кремле отрицают причастность России к атаке.
- Microsoft заявила, что вредоносным ПО были заражены десятки правительственных сетей.
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