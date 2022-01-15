За атакой на украинские сайты может стоять разведка Беларуси – замсекретаря СНБО

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за недавней кибератакой на правительственные сайты может стоять хакерская группа, связанная с беларуской разведкой. Об этом он сказал в комментарии Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Демедюка, речь идет о группе UNC1151, а сама кибератака была прикрытием для более деструктивных действий, которые ведутся за кулисами.

"Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", – заявил он.

Говоря о UNC1151, он сказал, что это "кибершпионская группа, аффилированная со спецслужбами Беларуси". По его словам, у этой группы есть опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину, и она распространяла нарративы, осуждающие присутствие сил НАТО в Европе.

"Вредоносное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29", – сказал он.

ATP-29 подозревается в причастности к взлому сайта Нацкомитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Демедюк отметил, что группа специализируется на кибершпионаже и связана с российскими спецслужбами (Службой внешней разведки РФ).

В ночь на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки". Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров. Также Центр стратегических коммуникаций при Минкульте предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.

На кибератаку отреагировали в ЕС и НАТО.

Читайте также: СБУ выяснила, как взломали сайты украинских госорганов

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.