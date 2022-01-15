За атакой на украинские сайты может стоять разведка Беларуси – замсекретаря СНБО
Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за недавней кибератакой на правительственные сайты может стоять хакерская группа, связанная с беларуской разведкой. Об этом он сказал в комментарии Reuters.
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По словам Демедюка, речь идет о группе UNC1151, а сама кибератака была прикрытием для более деструктивных действий, которые ведутся за кулисами.
"Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", – заявил он.
Говоря о UNC1151, он сказал, что это "кибершпионская группа, аффилированная со спецслужбами Беларуси". По его словам, у этой группы есть опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину, и она распространяла нарративы, осуждающие присутствие сил НАТО в Европе.
"Вредоносное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29", – сказал он.
ATP-29 подозревается в причастности к взлому сайта Нацкомитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Демедюк отметил, что группа специализируется на кибершпионаже и связана с российскими спецслужбами (Службой внешней разведки РФ).
- В ночь на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки". Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.
- Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров. Также Центр стратегических коммуникаций при Минкульте предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.
- На кибератаку отреагировали в ЕС и НАТО.
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