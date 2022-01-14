Генсек НАТО осудил атаку на украинские сайты и анонсировал усиление киберсотрудничества

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на сегодняшнюю масштабную кибератаку на правительственные сайты Украины, заявив о "решительном осуждении". Он также анонсировал подписание соглашения между НАТО и Украиной об усилении киберсотрудничества, сообщается на сайте Альянса.

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"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины", – заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе Альянса для обмена информацией о вредоносных программах.

Он отметил, что НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. По его словам, "решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена".

Столтенберг добавил, что киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией с украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности, а также поддерживают украинские власти на местах.

В ночь с 13 на 14 января 2022 года была организована глобальная атака на украинские правительственные сайты, а также на сайт сервиса "Дия". Часть из них до сих пор недоступна.

СБУ заявила, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и "Дию" не было.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Украинский МИД намекнул, что кибератака могла быть делом рук российских хакеров, но отметил, что "делать выводы пока рано".

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Оксана Житнюк

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