В МИД намекнули на российский след кибератак на правительственные сайты в Украине

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров. Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, пишет он в Twitter.

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"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – заявил Николенко.

Специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем, добавил Николенко.

В ночь с 13 на 14 января 2022 года была организована глобальная атака на украинские правительственные сайты, а также на сайт сервиса "Дия". Часть из них до сих пор недоступна.

СБУ заявила, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и "Дию" не было.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Александр Матвиенко

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