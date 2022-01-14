В МИД намекнули на российский след кибератак на правительственные сайты в Украине
14.01.2022, 12:01
Олег Николенко (Фото – скриншот телеканала "Дом")
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров. Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, пишет он в Twitter.
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"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – заявил Николенко.
Специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем, добавил Николенко.
- В ночь с 13 на 14 января 2022 года была организована глобальная атака на украинские правительственные сайты, а также на сайт сервиса "Дия". Часть из них до сих пор недоступна.
- СБУ заявила, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и "Дию" не было.
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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