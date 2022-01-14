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В МИД намекнули на российский след кибератак на правительственные сайты в Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 12:01
В МИД намекнули на российский след кибератак на правительственные сайты в Украине - Фото
Олег Николенко (Фото – скриншот телеканала "Дом")

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров. Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, пишет он в Twitter.

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"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – заявил Николенко.

Специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем, добавил Николенко.

В МИД намекнули на российский след кибератак на правительственные сайты в Украине
  • В ночь с 13 на 14 января 2022 года была организована глобальная атака на украинские правительственные сайты, а также на сайт сервиса "Дия". Часть из них до сих пор недоступна.
  • СБУ заявила, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и "Дию" не было.
  • Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.
Александр Матвиенко
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МИД хакеры кибератака олег николенко
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