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Эксперты при Минкультуры: Кибератака на Украину связана с недавними переговорами по НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 17:10
Эксперты при Минкультуры: Кибератака на Украину связана с недавними переговорами по НАТО - Фото
Фото: unsplash.com

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предполагает, что за хакерской атакой на украинские госорганы стоит Россия. Это, по мнению организации, связано с результатами недавних переговоров о российских "гарантиях безопасности" в Европе, сообщает пресс-служба Центра.

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Там отметили, что такой массовой атаки на госорганы Украины не было давно.

"Предполагаем, что нынешнее связано с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев", – сказано в сообщении.

На российский след, по мнению экспертов, указывает и хронология распространения новости: информация сначала появилась в соцсетях, потом в "сливных бачках", дальше ее активно распространили российские издания. Украинские медиа дали эту новость утром.

В Центре говорят, что скрыть российский след должно было использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галичине, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень на Польшу, убеждены эксперты.

Они обращают внимание, что украинские расследователи (например, InformNapalm) еще в 2017 году нашли факты причастности российских спецслужб к нагнетанию антиукраинских настроений в Польше.

"Тем более что польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", – сказано в сообщении.

Эта кибератака может рассматриваться как нападение на Украину, считают сотрудники Центра, поскольку пострадали порталы госорганов. "А это значит, что за нее Россия должна понести ответственность и санкции – не за горами", – убеждены эксперты.

Они также отметили, что личные данные украинцев не пострадали.

  • В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт "Дия". Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.
  • Текст в картинке, размещенной на взломанных сайтах министерств, был написан на русском, украинском и польском языках. В нем были строки "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли". Эксперты отмечают наличие в картинке данных о локации, где она была сделана – это Варшава. 
  • Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.
Вадим Ребрина
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