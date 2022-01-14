СБУ выяснила, как взломали сайты украинских госорганов

По предварительным данным СБУ, против сайтов украинских госорганов была использована так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Там говорят о наличии отдельных признаков причастности к кибератаке хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

Важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые улики, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов, отметили в СБУ.

В течение выходных специалисты спецслужбы продолжат работу по расследованию с целью установления заказчиков атаки.

Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства, сообщили в СБУ.

В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт "Дия". Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.

Текст в картинке, размещенной на взломанных сайтах министерств, был написан на русском, украинском и польском языках. В нем были строки "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли". Эксперты отмечают наличие в картинке данных о локации, где она была сделана – это Варшава.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.

Вадим Ребрина

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