UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ выяснила, как взломали сайты украинских госорганов

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 20:53
СБУ выяснила, как взломали сайты украинских госорганов - Фото
Кибератака (Фото - depositphotos.com)

По предварительным данным СБУ, против сайтов украинских госорганов была использована так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там говорят о наличии отдельных признаков причастности к кибератаке хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

Важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые улики, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов, отметили в СБУ.

В течение выходных специалисты спецслужбы продолжат работу по расследованию с целью установления заказчиков атаки.

Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства, сообщили в СБУ.

  • В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт "Дия". Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.
  • Текст в картинке, размещенной на взломанных сайтах министерств, был написан на русском, украинском и польском языках. В нем были строки "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли". Эксперты отмечают наличие в картинке данных о локации, где она была сделана – это Варшава. 
  • Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.
  • Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия сбу хакер кибератака
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 