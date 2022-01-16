У Путина отрицают причастность России к кибератаке на Украину
В администрации президента России Владимира Путина заверяют, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на Украину. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN, видео которого опубликовал The Hill в Twitter.
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По словам Пескова, в Кремле слышали обвинения в том, что РФ стояла за кибератаками, однако не было предоставлено доказательства.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет к этому никакого отношения", – сказал он.
Спикер Путина так же утверждает, что украинцы "обвиняют Россию практически во всем".
Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf— The Hill (@thehill) January 16, 2022
- В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дія.
- В МИД намекнули, что за атакой могла стоять Россия. Это же предположили в Центре стратегических коммуникаций Минкульта. СБУ расследует возможную причастность РФ.
- 15 января в СНБО заявили, что за атакой могла стоять разведка Беларуси.
- На кибератаку отреагировали в ЕС и НАТО.
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