У Путина отрицают причастность России к кибератаке на Украину

В администрации президента России Владимира Путина заверяют, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на Украину. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN, видео которого опубликовал The Hill в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Пескова, в Кремле слышали обвинения в том, что РФ стояла за кибератаками, однако не было предоставлено доказательства.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет к этому никакого отношения", – сказал он.

Спикер Путина так же утверждает, что украинцы "обвиняют Россию практически во всем".

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf