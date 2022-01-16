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У Путина отрицают причастность России к кибератаке на Украину

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 07:36
У Путина отрицают причастность России к кибератаке на Украину - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В администрации президента России Владимира Путина заверяют, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на Украину. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN, видео которого опубликовал The Hill в Twitter.

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По словам Пескова, в Кремле слышали обвинения в том, что РФ стояла за кибератаками, однако не было предоставлено доказательства.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет к этому никакого отношения", – сказал он.

Спикер Путина так же утверждает, что украинцы "обвиняют Россию практически во всем".

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Марк Сировой
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