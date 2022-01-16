Кибератака на Украину. Microsoft объявила первые результаты расследования
Компания Microsoft обнаружила замаскированное под программы-вымогатели вредоносное программное обеспечение, которое использовалось при кибератаке на правительственные сети Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
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В Microsoft отметили, что впервые обнаружили это ПО 13 января 2022 года. Оно замаскировано под программу-вымогатель, однако не предназначено для получения выкупа, а выводит устройства из строя при активации.
Следственные группы компании обнаружили вредоносное ПО в десятках пострадавших систем, это число может увеличиться по мере продолжения расследования. В списке зараженных – системы госорганов, неправительственных организаций и IT-организаций в Украине.
Microsoft пока не выявила значительного сходства хакеров, которые стояли за атакой на Украину, с другими группами киберпереступников, которые отслеживаются компанией.
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Microsoft уведомила о своих выводах пострадавшие организации, правительственные учреждения в США и других странах. В компании считают, что действия хакеров представляют повышенный риск, а потому призывают организации немедленно провести тщательное расследование и внедрить средства защиты.
Компания отдельно подчеркнула, что осведомлена о геополитической ситуации в Украине и регионе, а потому призывает использовать опубликованные ею рекомендации для активной защиты.
Со своей стороны Microsoft создала и развернула средства защиты от этого вредоносного ПО в Microsoft 365 Defender Endpoint Detection (EDR) и Anti-virus (AV) везде, где развернуты эти продукты, как локально, так и в облаке.
- В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дія.
- В МИД намекнули, что за атакой могла стоять Россия. Это же предположили в Центре стратегических коммуникаций Минкульта. СБУ расследует возможную причастность РФ.
- 15 января в СНБО заявили, что за атакой могла стоять разведка Беларуси.
- На кибератаку отреагировали в ЕС и НАТО.
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