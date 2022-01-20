Зеленский ответил Байдену: Не бывает "незначительных агрессий"

Президент Владимир Зеленский, реагируя на высказывание президента США Джо Байдена, заявил, что не бывает "незначительных агрессий" и "маленьких народов". Об этом он написал в Twitter.

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"Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украина", – написал Зеленский.

Вчера на пресс-конференции по итогам года Байден сказал, что Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще.

Журналист решил уточнить и задал ему вопрос: "Вы хотите сказать, что "незначительное вторжение" в Украину не приведет к (мощным) санкциям, которыми вы угрожаете? Вы фактически даете Путину разрешение совершить "небольшое вторжение"?"

Байден объяснил, что любое новое пересечение границы войсками и убийства украинских солдат Вашингтон посчитает за вторжение, которое повлечет мощные санкции. Американский лидер подчеркнул, "чтобы это было совершенно четко ясно": "Введение серьезных санкций против долларовых транзакций и других вещей – это окажет негативное влияние на США и экономику Европы, и разрушительное – на Россию".

Позднее аналогичный вопрос задали спикеру Белого дома Джен Псаки. "Президент Байден ясно дал понять президенту России: если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны США и наших союзников", – ответила она.

Вадим Ребрина

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