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Байден уточнил, за что последуют калечащие санкции против России, а за что – менее жесткие

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 09:02
Байден уточнил, за что последуют калечащие санкции против России, а за что – менее жесткие - Фото
Джо Байден (фото — EPA)

В арсенале у Москвы есть обширный спектр средств агрессивного влияния на Украину, но за новое пересечение границы суверенного государства войсками РФ последуют калечащие санкции Запада, заявили президент США Джо Байден и спикер Белого дома Джен Псаки. Мощность новых санкций против России будет зависеть от того, какой тип агрессии Кремль применит против Украины, уточнили они.

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После выступления Байдена на пресс-конференции по итогам года журналист решил уточнить и задал ему вопрос: "Вы хотите сказать, что "незначительное вторжение" в Украину не приведет к (мощным) санкциям, которыми вы угрожаете? Вы фактически даете Путину разрешение совершить "небольшое вторжение"?"

Байден отреагировал на это смехом и сказал – "вот как это прозвучало, да?", имея в виду, что произошло, вероятно, разночтение и недопонимание его ранних слов.

Президент США объяснил, что любое новое пересечение границы войсками и убийства украинских солдат Вашингтон посчитает за вторжение, которое повлечет мощные санкции. Американский лидер подчеркнул, "чтобы это было совершенно четко ясно": "Введение серьезных санкций против долларовых транзакций и других вещей – это окажет негативное влияние на США и экономику Европы, и разрушительное – на Россию".

Но, добавил Байден, есть и другие злонамеренные действия Кремля – кибератаки, использование коллаборационистов в политике Украины и агентов ФСБ и прочее, за попытки применить которые также последует реакция из-за океана, но другого типа.

"Если они продолжат использовать кибератаки... Что ж, мы можем ответить тем же", – отметил он.

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Позднее аналогичный вопрос задали и Псаки: она ответила на него так же: "Президент Байден ясно дал понять президенту России: если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны США и наших союзников".

Спикер уточнила: Байден знает "по своему многолетнему опыту", что у россиян есть обширный арсенал средств агрессии и помимо чисто военных действий: кибератаки или "парамилитарная тактика".

"И сегодня он подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ (США и союзников по НАТО, — ред.)", – резюмировала она.

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Евгений Пилипенко
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