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США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине – Politico

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 07:53
США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине – Politico - Фото
Энтони Блинкен (Фото - ЕРА)

Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в руководстве Соединенных Штатов.

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Отмечается, что неделями ранее страны Балтии в соответствии с правилами экспортного контроля подали запросы в Госдеп с просьбой разрешить передачу Украине оружия, которое сами ранее получили от США.

Источник издания сообщил, что последний из запросов был одобрен в среду, 19 января. По его словам, страны Балтии намерены отправить в Украину противотанковые ракеты и другое американское вооружение. Перечислять конкретные виды оружия источник отказался.

В издании также отмечают, что в ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

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Марк Сировой
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