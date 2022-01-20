США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине – Politico

Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в руководстве Соединенных Штатов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что неделями ранее страны Балтии в соответствии с правилами экспортного контроля подали запросы в Госдеп с просьбой разрешить передачу Украине оружия, которое сами ранее получили от США.

Источник издания сообщил, что последний из запросов был одобрен в среду, 19 января. По его словам, страны Балтии намерены отправить в Украину противотанковые ракеты и другое американское вооружение. Перечислять конкретные виды оружия источник отказался.

В издании также отмечают, что в ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

Читайте также: Британия передала Украине гранатометы NLAW. Чем же они так эффективны

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.