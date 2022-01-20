США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине – Politico
Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в руководстве Соединенных Штатов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что неделями ранее страны Балтии в соответствии с правилами экспортного контроля подали запросы в Госдеп с просьбой разрешить передачу Украине оружия, которое сами ранее получили от США.
Источник издания сообщил, что последний из запросов был одобрен в среду, 19 января. По его словам, страны Балтии намерены отправить в Украину противотанковые ракеты и другое американское вооружение. Перечислять конкретные виды оружия источник отказался.
В издании также отмечают, что в ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- Великобритания начала передавать Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружают британские самолеты.
- 19 января Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут проводить операции с долларом.
Читайте также: Британия передала Украине гранатометы NLAW. Чем же они так эффективны
Комментарии