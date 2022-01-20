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Украина теперь может получить американские "Стингеры" – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 11:31
Украина теперь может получить американские
Запуск FIM-92 Stinger (фото — US Army, Casey Slusser)

После разрешения Госдепартамента США передавать американское оружие Украине страны Балтии могут беспрепятственно отгрузить для ВСУ противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с решением Вашингтоне.

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Вчера стало известно, что правительство США одобрило передачу третьими сторонами Украине военного оборудования американского производства из своих запасов. По правилам экспорта страны должны сначала получить "добро" из Вашингтона, прежде чем передавать третьим сторонам оружие, полученное в США.

Между тем, данных, о каких вооружениях речь, не было. 

Агентство пишет, что теперь у Эстонии есть разрешение передать ВСУ дополнительные партии Javelin, а у Литвы – предоставить ПЗРК Stinger.

СПРАВКА. FIM-92 Stinger – американский ПЗРК от корпорации General Dynamics, принят на вооружение еще 40 лет назад. Предназначен для уничтожения низколетящих воздушных целей, можно стрелять также по небронированным наземным или надводным целях, но менее эффективно. Система довольно простая для оператора: работает по принципу "выстрелил и выбросил", но требуется удержание цели по центру прицела в процессе прицеливания. Ночью с тепловизором более эффективна, чем в светлое время суток, но пуск по цели без точного прицеливания недопустим.

"США, союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине перед лицом усиливающейся российской агрессии. Мы в тесном контакте и творчески используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности", – сказал собеседник Reuters.

Один из источников сказал, что одобрение от Госдепа "отражает растущее чувство безотлагательности из-за кризиса".

Новость дополняется...

Фото: U.S. Army

Британия с середины января 2022 года без лишней огласки передает Украине тысячи гранатометов: в Борисполе ежедневно разгружают самолеты.

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Евгений Пилипенко
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