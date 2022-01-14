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В Белом доме подтвердили: у США есть данные о подготовке Россией провокаций на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 20:12
В Белом доме подтвердили: у США есть данные о подготовке Россией провокаций на Донбассе - Фото
Джен Псаки (Скриншот видео Белого дома)

В Белом доме подтвердили появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что у США есть данные о подготовке Россией провокаций в Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Спикер Белого дома подчеркнула, что в плане России предусмотрено создание основы для возможности сфабриковать предлог для вторжения в Украину.

"У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под ложным флагом на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях", – сказала Псаки.

Как отметила представитель Белого дома, у администрации Джо Байдена есть информация, что агенты российского влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об "украинских провокациях" в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение.

Она отметила, что интенсивность подобной активности в соцсетях и СМИ с ноября увеличилась на 200% и достигала 3500 постов и сообщений в день.

Псаки подчеркнула, что по имеющейся у США информации, российские военные планируют вторжение, которое может начаться в период с середины января до середины февраля.

С аналогичным заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину", – сказал Кирби и повторил рассказанное Псаки о российских оперативниках на Донбассе, которых готовят к диверсиям под ложным флагом, а также об агентах российского влияния в средствах массовой информации Украины, которые начали фабриковать фейки об "украинских провокациях".

  • Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал на брифинге, что американская разведка получила данные о том, что Россия готовит повод для нового вторжения в Украину. По словам Салливана, РФ может сделать это через диверсионную деятельность и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.
  • В Главном управлении разведки Минобороны сегодня сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.

Читайте также: Россия готовит нападение на боевиков на Донбассе для оправдания вторжения в Украину – CNN

Наталия Медведева
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Донбасс вторжение джен псаки
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