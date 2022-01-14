Россия готовит нападение на боевиков на Донбассе для оправдания вторжения в Украину – CNN

Разведка США располагает информацией о том, что Россия подготовила группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

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По словам чиновника, указанные оперативники прошли подготовку по ведению боевых действий в городских условиях с использованием взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против подконтрольных РФ боевиков.

Представитель США заявил, что администрация Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое приведет к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться в период с середины января по середину февраля. Мы видели это в 2014 году в Крыму", — сказал чиновник.

По словам чиновника, российские влиятельные лица начали готовить российскую аудиторию к вторжению, распространяя ложные нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственности украинских лидеров. Собеседник телеканала отметил, что объем такого контента в декабре, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за день в ноябре.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал на брифинге, что американская разведка получила данные о том, что Россия готовит повод для нового вторжения в Украину. По словам Салливана, РФ может сделать это через диверсионную деятельность и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.

В Главном управлении разведки Минобороны сегодня сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.

Вадим Ребрина

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