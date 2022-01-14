UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ готовит провокации против своих военных в Приднестровье, чтобы обвинить Украину – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 14:29
РФ готовит провокации против своих военных в Приднестровье, чтобы обвинить Украину – ГУР - Фото
Боевики гибридной армии РФ (Фото - ЕРА)

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным разведки, в российские военные подразделения страны-агрессора поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.

В ГУР сообщают, что 13 января в 3-й ОМСБр Приднестровья провели служебное совещание, на котором личному составу сообщили, что "ожидаются провокации со стороны Украины" в районе населенного пункта Колбасна, где находятся артсоставы оперативной группы войск РФ.

РФ готовит провокации против своих военных в Приднестровье, чтобы обвинить Украину – ГУР

В разведке говорят, что не было распоряжения о приведении бригады в высшие степени боеготовности, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания "по назначению".

Отпуска и увольнения личному составу не отменили, но командирам и начальникам приказали довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась.

Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты. В декларации ОБСЕ 1999-го приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.

  • Сегодня в разведке также сообщили, что на оккупированных территориях Донбасса командование 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ начало масштабную проверку гибридных войск.
  • По данным расследователей CIT, Россия перебрасывает с баз всех четырех армий Восточного военного округа эшелоны военной техники в западные регионы – вероятно, к границам Украины и в оккупированный Крым. Угроза нового вторжения в Украину сохраняется.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка приднестровье провокация вс рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 