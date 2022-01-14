РФ готовит провокации против своих военных в Приднестровье, чтобы обвинить Украину – ГУР

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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По данным разведки, в российские военные подразделения страны-агрессора поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.

В ГУР сообщают, что 13 января в 3-й ОМСБр Приднестровья провели служебное совещание, на котором личному составу сообщили, что "ожидаются провокации со стороны Украины" в районе населенного пункта Колбасна, где находятся артсоставы оперативной группы войск РФ.

В разведке говорят, что не было распоряжения о приведении бригады в высшие степени боеготовности, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания "по назначению".

Отпуска и увольнения личному составу не отменили, но командирам и начальникам приказали довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты. В декларации ОБСЕ 1999-го приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.

Сегодня в разведке также сообщили, что на оккупированных территориях Донбасса командование 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ начало масштабную проверку гибридных войск.

По данным расследователей CIT, Россия перебрасывает с баз всех четырех армий Восточного военного округа эшелоны военной техники в западные регионы – вероятно, к границам Украины и в оккупированный Крым. Угроза нового вторжения в Украину сохраняется.

Оксана Житнюк

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