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Военное командование из РФ начало проверку войск на захваченном Донбассе – разведка

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 13:43
Военное командование из РФ начало проверку войск на захваченном Донбассе – разведка - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Командование 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил РФ начало масштабную проверку оккупационных гибридных войск на захваченной части Донбасса. Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

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С 10 января проверяют боевую и мобилизационную готовность 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Уточняется, что оккупанты вывели на полигоны подразделения "для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке" – проводят "стрельбы экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами".

По данным ГУР, комиссия проверяет запасы и условия хранения завезенных на Донбасс с территории России материальных средств, вооружения, боеприпасов, военной техники. Оккупанты использовали их для подразделений резерва в Луганске и Донецке.

Скриншот Telegram
СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
  • В конце декабря 2021 года США впервые направили в небо над Украиной самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Борт с позывным HOMER19 отслеживал ситуацию на границе с временно оккупированным Донбассом.
  • Силы специальных операций ВСУ могут получить разведывательные и контразведывательные полномочия для более эффективного выполнения задач в сфере обороны – в Раде зарегистрирован законопроект.

Читайте также: Договоренности проигнорированы: боевики на Донбассе возобновили обстрелы

Яна Катасонова
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