Военное командование из РФ начало проверку войск на захваченном Донбассе – разведка
Командование 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил РФ начало масштабную проверку оккупационных гибридных войск на захваченной части Донбасса. Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
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С 10 января проверяют боевую и мобилизационную готовность 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
Уточняется, что оккупанты вывели на полигоны подразделения "для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке" – проводят "стрельбы экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами".
По данным ГУР, комиссия проверяет запасы и условия хранения завезенных на Донбасс с территории России материальных средств, вооружения, боеприпасов, военной техники. Оккупанты использовали их для подразделений резерва в Луганске и Донецке.
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