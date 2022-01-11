"Решительный ответ оккупантам". Силам спецопераций ВСУ хотят дать полномочия разведки

Силы специальных операций ВСУ могут получить разведывательные и контразведывательные полномочия для более эффективного выполнения задач в сфере обороны. Законопроект №6486 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.

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Как указано в пояснительной записке, принятие документа откроет для ССО возможности в сфере разведки на временно оккупированных территориях для "решительного отпора вооруженной агрессии российских оккупационных войск".

Уточняется, что законопроект устранит пробел в законодательстве по ведению специальной разведки – сейчас такой термин в ССО отсутствует, его используют другие военные структуры. Разведывательные мероприятия необходимы для подготовки движения сопротивления.

Инициатор законопроекта Федор Вениславский, нардеп Слуги народа и представитель президента в Конституционном суде, подчеркивает, что его цель – "развитие оперативных и боевых" возможностей Сил спецопераций. Разведка позволит выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии против Украины и противодействовать гибридным угрозам.

3 декабря 2021 года ГУР сообщило, что войска РФ и подконтрольные им боевики начали новый период боевой подготовки на Донбассе.

В начале декабря начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что нужна серьезная военная помощь Запада для противодействия российской агрессии в случае нового вторжения.

4 января 2022-го разведчики ВСУ отработали налет на объект условного противника вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом.

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Яна Катасонова

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