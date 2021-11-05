В ВСУ создадут отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду

К 2025 году Вооруженные силы Украины планируют сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду и отдельную бригаду противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Отмечается, что создание отдельной разведывательной артиллерийской бригады позволит усилить группировку войск и более качественно разоблачать объекты противника, а также использовать все возможности дальнобойных средств поражения.

В планах также создание отдельной бригады ПТРК, которая расширит возможности подразделений там, где есть наибольшая угроза танковых атак.

Кроме того, будет начато оснащение подразделений артиллерии 155-миллиметровыми артиллерийскими системами, комплексами автоматизированного управления, модернизированными образцами реактивных систем залпового огня, в частности с высокоточными снарядами с увеличенной дальностью поражения, самоходными ПТРК и средствами артиллерийской разведки.

В конце октября в Одесской области прошли испытания модернизированной ракетной системы залпового огня Ольха-М.

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Вадим Ребрина

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