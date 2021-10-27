В Одесской области прошли испытания модернизированной ракетной системы залпового огня Ольха-М, телерадиостудия Министерства обороны Бриз опубликовала в YouTube видео пусков.
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От уже принятого на вооружение ВСУ комплекса Ольха модернизированная система отличается новыми ракетами с большей дальностью полета. Производство таких ракет налажено в Украине по замкнутому циклу.
Во время испытаний ракеты калибра 300 мм поразили наземные цели на расстоянии более 100 км.
На основе данных об испытаниях будет приниматься решение о принятии модернизированного образца на вооружение.
- 19 апреля 2021 года в КБ Луч заявили, что Ольха-М будет поставлена в "богатые арабские страны".
- В июле в КБ Луч заявили, что уже строят комлпексы Ольха-М для ОАЭ.
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