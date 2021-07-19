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Комплекс Ольха-М уже строят для ОАЭ, а сроки создания дрона Сокол-300 затянулись – КБ Луч

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 15:48
Комплекс Ольха-М уже строят для ОАЭ, а сроки создания дрона Сокол-300 затянулись – КБ Луч - Фото
Олег Коростелев (Скриншот из видео)

Конструкторское бюро Луч начало строительство реактивных систем Ольха-М для Объединенных Арабских Эмиратов. Саудовская Аравия и Кувейт также заинтересованы в покупке украинских РСЗО. Об этом заявил директор конструкторского бюро Луч Олег Коростелев в интервью Новинарня.

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По его словам, переговоры с двумя последними странами проходят "с разной интенсивностью". 

СПРАВКА. Украинская реактивная система залпового огня Ольха-М с корректируемой ракетами Р624М калибра 300 мм предназначена для поражения техники и силы противника на дальних расстояниях, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.

Также Коростелев рассказал о поставках ракетного комплекса Нептун в состав Вооруженных Сил Украины. Конструктор говорит, что в первом квартале следующего года ракетный дивизион пополнит вооружение армии. Пока семь машин из дивизиона должны продемонстрировать на параде ко Дню независимости в Киеве.

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Кроме того, в КБ Луч поделились подробностями по беспилотнику Сокол-300, макет которого продемонстрировали в июне на выставке в Киеве. Коростелев отмечает, что увидеть рабочую версию дрона можно будет только к концу 2022-го года. Ранее он подчеркивал, что БПЛА планируется разработать до конца этого года, а поднять в воздух его могут в первом квартале 2022-го.

"Минобороны пока не подписало решение к привлечению в процесс финансирования", – сказал он.

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Станислав Стороженко
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оаэ вооружение РСЗО экспорт саудовская аравия кб луч Кувейт нептун Ольха-М Сокол-300
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