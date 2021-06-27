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В КБ Луч заявили, что база для новой зенитной ракеты Коралл есть на 70%

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 20:39
В КБ Луч заявили, что база для новой зенитной ракеты Коралл есть на 70% - Фото
Олег Коростелев (Скриншот из видео)

Глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев заявил, что база для создания новой зенитной ракеты Коралл "есть на 70%" – это станции обнаружения и целеуказания, основные составные части ракеты, программное обеспечение для комплекса и платформы для командной и пусковой машины. Об этом он сказал в комментарии программе Security Talks.

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"Практически у нас уже есть все. У нас есть станции обнаружения и целеуказания, основные составные части ракеты, программы и алгоритмы, которые обеспечат данную структуру комплекса. И у нас в конце концов есть даже платформы командной машины и пусковой, которые обеспечат транспортировку и пуск ракеты", – сказал разработчик. 

Несмотря на это, Коростелев говорит, что комплекс не смогут сделать только за счет средств разработчиков – КБ Луч уже защитило аванпроект Коралла в Минобороны.

"Комплекс требует поддержки заказчика. Все испытания, все требования должны определиться заказчиком. Только тогда этот комплекс имеет право на жизнь. Заказчик признал его положительным, подписал акт", – сказал глава КБ Луч. 

Глава компании Радионикс, которая создает головку самонаведения к Кораллу, заявил, что ракета проектируется для универсальных задач. По словам Станислава Завьялова, ракета сможет быть размещена также на воздушных и морских платформах.

Читайте также: КБ Южное изготовило первую головку самонаведения к украинской сверхзвуковой ракете Молния

Станислав Стороженко
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ракета кб луч Олег Коростелев коралл
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