В КБ Луч заявили, что база для новой зенитной ракеты Коралл есть на 70%

Глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев заявил, что база для создания новой зенитной ракеты Коралл "есть на 70%" – это станции обнаружения и целеуказания, основные составные части ракеты, программное обеспечение для комплекса и платформы для командной и пусковой машины. Об этом он сказал в комментарии программе Security Talks.

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"Практически у нас уже есть все. У нас есть станции обнаружения и целеуказания, основные составные части ракеты, программы и алгоритмы, которые обеспечат данную структуру комплекса. И у нас в конце концов есть даже платформы командной машины и пусковой, которые обеспечат транспортировку и пуск ракеты", – сказал разработчик.

Несмотря на это, Коростелев говорит, что комплекс не смогут сделать только за счет средств разработчиков – КБ Луч уже защитило аванпроект Коралла в Минобороны.

"Комплекс требует поддержки заказчика. Все испытания, все требования должны определиться заказчиком. Только тогда этот комплекс имеет право на жизнь. Заказчик признал его положительным, подписал акт", – сказал глава КБ Луч.

Глава компании Радионикс, которая создает головку самонаведения к Кораллу, заявил, что ракета проектируется для универсальных задач. По словам Станислава Завьялова, ракета сможет быть размещена также на воздушных и морских платформах.

17 июня стало известно, что КБ Луч представило новую управляемую зенитную ракету Коралл для комплексов средней дальности. Ее обещают построить за два года.

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Станислав Стороженко

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