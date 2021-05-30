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КБ Южное изготовило первую головку самонаведения к украинской сверхзвуковой ракете Молния

30.05.2021, 18:28
КБ Южное изготовило первую головку самонаведения к украинской сверхзвуковой ракете Молния - Фото
Проект украинской ракеты Молния (Скриншот из видео)

Конструкторское бюро Южное изготовило первый опытный образец головки самонаведения к отечественной ракете Молния ("Блискавка"). Об этом в программе Security Talks сказал начальник проектного комплекса КБ Южное Дмитрий Калиниченко. 

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"Что касается первой головки самонаведения по наземным целям, то уже изготовлен первый опытный образец. Что касается второй, активно-пассивной, идет активная разработка и идет наработка по компонентам", – сказал он.

Говоря об активно-пассивной головке самонаведения, Калиниченко отметил, что она используется для поражения морских целей. 

По словам конструктора, в КБ Южное изготовили радиолокационную головку самонаведения с оптическим каналом, она позволит работать в различных погодных условиях, а также обеспечить точность.

Молнию планируют использовать для вооружения фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Однако, учитывая износ авиапарка самолетов ВВС Украины, новую сверхзвуковую ракету могут адаптировать к истребителям F-15 и F-16 американского производства, а также французским Rafale и китайским J-10.

Журналисты отмечают, что представители КБ Южное вместе с специалистами компании "Ивченко-Прогресс" уже защитили аванпроект в Минобороны.

Отмечается, что после этого они отослали министерству предложения про включение конструкторских работ по разработке в Государственный оборонный заказ, однако этого не произошло. 

СПРАВКА. В 2019 году КБ Южное презентовало концепт сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты Молния. Как заявляет разработчик, ракету можно будет применять по наземным и морским целям (класс "воздух-земля"). В качестве несущей платформы предлагаются самолеты Су-27 и Су-24М, которые находятся на вооружении Воздушных сил Украины. В Украине еще никогда не разрабатывали гиперзвуковых ракет класса "воздух-земля", а также прямоточных реактивных двигателей к ним.

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Станислав Стороженко
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минобороны ракета КБ Южное молния блискавка сверхзвуковая ракета
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