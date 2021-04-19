Украина готовится к экспорту ракетных комплексов Ольха-М в "богатые арабские страны"
19.04.2021, 12:15
Испытания ракета Ольха-М (Скриншот видео Укроборонпрома)
Украинская реактивная система залпового огня Ольха-М будет поставлена в "богатые арабские страны". Об этом в программе Security Talks заявил директор конструкторского бюро Луч Олег Коростелев.
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"Такое планирование есть. Это богатые арабские страны, которые могут заплатить за эту технику. Она достаточно дорогая. И мы действительно готовимся к тому, чтобы реализовать такой проект", – сказал он, отвечая на вопрос о том, куда могут поставить Ольху-М.
Ранее, 6 апреля, в КБ Луч сообщали, что подписали первые экспортные контракты по поставке РСЗО.
СПРАВКА. Украинская реактивная система залпового огня Ольха-М с корректируемой ракетами Р624М калибра 300 мм предназначена для поражения техники и силы противника на дальних расстояниях, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.
- В конце 2019 года украинские войска получили первые ракеты к РСЗО Ольха.
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