ВСУ испытали ракету "Ольха-М". Точное попадание с первого выстрела: фото, видео

На полигоне в Одесской области успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М" - цель поражена с первого выстрела. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Там отметили, что при активном участии специалистов ВСУ продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы.

"Попадание точно в цель с первого пуска", - сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ напомнили, что "Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Павлоградский химический завод (ПХЗ), который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо не получил финансирования от государства.